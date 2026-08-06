L'ex centrocampista della Fiorentina ha commentato il mercato di Fabio Paratici alla Fiorentina

Redazione VN
Moise Kean

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Sandro Cois, ex centrocampista viola, ha rilasciato un'intervista a derbyderbyderby. Le sue parole sul lavoro di Fabio Paratici in merio al mercato della Fiorentina:

Mastantuono è un talento incredibile: può giocare come esterno offensivo trequartista e anche seconda punta. Spero che possa essere il Nico Paz della Fiorentina, perché ha tutte le carte in regola per diventarlo. È chiaro che, quando arrivi giovane, devi avere anche la fortuna di trovare una squadra che ti supporti, che ottenga risultati e un allenatore che ti dia fiducia.

Gli altri obiettivi

La squadra è più forte dell'anno scorso. Paratici metterà ancora giocatori a disposizione di Grosso. Mi aspetto una Fiorentina che possa tornare in Europa. Credo sia l'obiettivo principale. Spero che la Fiorentina possa fare un percorso simile a quello del Como e tornare a disputare le coppe europee. Potrà essere una sorpresa.
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