Sandro Cois, ex centrocampista della Fiorentina, ha commentato l'arrivo di Fabio Grosso
VIDEO VN - La Fiorentina, Paratici e Yaya Touré: la presentazione di Oulai
L'ex viola, Sandro Cois, ha rilasciato un'intervista a derbyderbyderby sulla passata stagione della Fiorentina e l'arrivo di Grosso. Le sue parole:
Ho vissuto male la passata stagione, non me lo sarei mai aspettato. Con un allenatore esperto come Pioli mi aspettavo di più: invece la squadra è stata molto sottotono e i risultati sono stati tutti negativi. La scelta di prendere Vanoli è stata positiva, se non avessero cambiato la Fiorentina sarebbe retrocessa.
Kean e Piccoli
Con Grosso spero che Kean ritorni ai livelli del primo anno quando ha giocato partite incredibili. Fossi in lui rimarrei e anche la Fiorentina vuole tenerlo. Ma il problema è economico: se il Como dovesse offrire una cifra importante, penso che la Fiorentina potrebbe lasciarlo andare. Il problema sarebbe trovare un sostituto. Piccoli l’ho visto diverso in queste amichevoli e, secondo me, con Grosso potrà fare molto meglio.
Grosso
Le squadre di Grosso hanno dimostrato che, al di là dei risultati sempre molto positivi, giocano a calcio e hanno un’identità ben precisa. Lui è molto bravo nella gestione del gruppo e nello scegliere il momento giusto per dare profondità alla squadra. La Fiorentina sta facendo un gran mercato e questo è sicuramente un vantaggio.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Le nostre esclusive
Ndour ribalta le gerarchie, Atta le conferma: i 5 pilastri della Fiorentina di Grosso
Calciomercato
VN - Fagioli, futuro incerto: c'è la Premier League in agguato
Rassegna stampa
Piccoli, Gazzetta: "Il Bologna spinge. Ecco la richiesta di Paratici"
Radio e tv
Zazzaroni risponde: "Non ho attaccato Paratici. Favasuli sia da esempio"
Radio e tv
Bucchioni: "Vi spiego perché l'operazione Mastantuono è intelligentissima"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti