Sandro Cois, ex centrocampista della Fiorentina, ha commentato l'arrivo di Fabio Grosso

Redazione VN
Oulai

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L'ex viola, Sandro Cois, ha rilasciato un'intervista a derbyderbyderby sulla passata stagione della Fiorentina e l'arrivo di Grosso. Le sue parole:

Ho vissuto male la passata stagione, non me lo sarei mai aspettato. Con un allenatore esperto come Pioli mi aspettavo di più: invece la squadra è stata molto sottotono e i risultati sono stati tutti negativi. La scelta di prendere Vanoli è stata positiva, se non avessero cambiato la Fiorentina sarebbe retrocessa.

Kean e Piccoli

Con Grosso spero che Kean ritorni ai livelli del primo anno quando ha giocato partite incredibili. Fossi in lui rimarrei e anche la Fiorentina vuole tenerlo. Ma il problema è economico: se il Como dovesse offrire una cifra importante, penso che la Fiorentina potrebbe lasciarlo andare. Il problema sarebbe trovare un sostituto. Piccoli l’ho visto diverso in queste amichevoli e, secondo me, con Grosso potrà fare molto meglio.
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Grosso

Le squadre di Grosso hanno dimostrato che, al di là dei risultati sempre molto positivi, giocano a calcio e hanno un’identità ben precisa. Lui è molto bravo nella gestione del gruppo e nello scegliere il momento giusto per dare profondità alla squadra. La Fiorentina sta facendo un gran mercato e questo è sicuramente un vantaggio.

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