Come già accaduto lo scorso anno, anche stavolta Federico Chiesa è fuori dalla lista Champions del Liverpool. Una scelta operata, ovviamente, dal nuovo allenatore dei Reds, Andoni Iraola, che probabilmente non lo vede ancora pronto per competere nell'Europa che conta. Ma se dodici mesi fa di questi tempi, l'infortunio di Leoni aveva permesso a Chiesa di rientrare nel gruppo per la manifestazione continentale, stavolta la situazione appare più complicata.

E dire che era stato lo stesso Chiesa a dichiarare la sua volontà di rimanere nel Liverpool, confidando anche nel nuovo tecnico, a cui piacciano e non poco gli esterni offensivi. Ed invece ecco che per il momento di grandi spazi non ce ne sono nella squadra della città dei Beatles e l'esclusione dalla Champions League è stata l'ennesima doccia fredda di questi ultimi anni. Vedremo se l'ex viola riuscirà a riconquistare posizioni, guadagnandosi la maglia da titolare, o se opterà in un'uscita nel prossimo mercato di gennaio.