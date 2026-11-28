Qualche tifoso viola forse lo aveva anche rimosso dalla memoria, ma Josip Brekalo ha indossato la maglia della Fiorentina nelle stagioni 2022/23 e 2023/24. Dopo l'esperienza in viola, il giocatore croato ha vestito diverse maglie, tra cui quelle dell'Hajduk Split, del Kasımpasa e dell'Oviedo, prima di fare ritorno in Germania, dove aveva già fatto bene con la casacca del Wolfsburg, questa volta nella seconda divisione, con la maglia dell'Hertha Berlino.

Oggi, nella sfida tra Hertha Berlino e Karlsruher, Josip Brekalo è stato protagonista di una prestazione da incorniciare: due gol e due assist che hanno regalato alla sua squadra il successo per 4-0.

L'ex viola conferma così l'ottimo momento di forma e un campionato fin qui da protagonista: 13 presenze, 7 gol e 7 assist, numeri che gli valgono il provvisorio primo posto nella classifica marcatori.