Daniel Bertoni analizza la Fiorentina nel podcast Luci Spente: promuove la rosa, parla di Mastantuono e Pellegrino e lancia un appello ai tifosi.

Redazione VN
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Daniel Bertoni, ex attaccante della Fiorentina e campione del mondo con l'Argentina nel 1978, è intervenuto nel podcast Luci Spente, parlando della squadra viola, di Mastantuono e Pellegrino e del suo legame con Firenze.

Bertoni crede nella Fiorentina

Per me la rosa che è stata creata può per lottare per una coppa. Però lì sta alla mano della società, del direttore sportivo, dell'allenatore e principalmente dei calciatori; perché quelli che vanno in campo siamo noi.

Mastantuono e Pellegrino

Da loro mi aspetto molto. Hanno qualità, devono avere più qualità.

Oulai regista nato

Riferendosi alla partita del centenario contro il Frosinone del 29 agosto, Bertoni aveva individuato in Oulai caratteristiche tecniche particolari.
Mi è piaciuto molto Oulai quando è entrato nel secondo tempo. Per me è un calciatore diverso, con tutto il rispetto di tutti gli altri ragazzi eh, però si vede che è un regista nato.
FIORENTINA VS NAPOLI

Il legame con Firenze e l'appello alla Curva Fiesole

Per me la Fiorentina è una delle squadre che più amo. Chiedo ai tifosi curva Fiesole la amo, di stare vicino alla squadra . Questa squadra, con la passione, l'affetto e quel calore che avete voi fiorentini può andare molto avanti.

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