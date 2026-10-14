Daniel Bertoni, ex attaccante della Fiorentina e campione del mondo con l'Argentina nel 1978, è intervenuto nel podcast Luci Spente, parlando della squadra viola, di Mastantuono e Pellegrino e del suo legame con Firenze.

Bertoni crede nella Fiorentina

Per me la rosa che è stata creata può per lottare per una coppa. Però lì sta alla mano della società, del direttore sportivo, dell'allenatore e principalmente dei calciatori; perché quelli che vanno in campo siamo noi.

Mastantuono e Pellegrino

Da loro mi aspetto molto. Hanno qualità, devono avere più qualità.

Oulai regista nato

Mi è piaciuto molto Oulai quando è entrato nel secondo tempo. Per me è un calciatore diverso, con tutto il rispetto di tutti gli altri ragazzi eh, però si vede che è un regista nato.

Il legame con Firenze e l'appello alla Curva Fiesole

Per me la Fiorentina è una delle squadre che più amo. Chiedo ai tifosi curva Fiesole la amo, di stare vicino alla squadra . Questa squadra, con la passione, l'affetto e quel calore che avete voi fiorentini può andare molto avanti.

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Riferendosi alla partita del centenario contro il Frosinone del 29 agosto, Bertoni aveva individuato in Oulai caratteristiche tecniche particolari.