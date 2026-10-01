L'ex viola Arthur ha raccontato i retroscena che lo hanno portato a scegliere il Santos dopo la fine della sua esperienza con la Juventus. Al centro della decisione c’è stato anche Neymar, con il quale il centrocampista ha un rapporto di lunga data: “Neymar è stato il primo contatto che ho avuto col Santos. Mi ha chiesto se volessi venire al Santos e poi ho parlato con il presidente e il direttore sportivo”.

L’ex centrocampista della Fiorentina ha poi spiegato di essersi ambientato rapidamente nella sua nuova realtà, sottolineando il clima trovato all’interno della squadra: “Ho un rapporto con Neymar da tanti anni, è un amico personale. Sono molto felice al Santos, dove ho trovato una grande squadra e uno spogliatoio con un ottimo rapporto”.