Le parole dell'ex viola, Alberto Aquilani, su Favasuli
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L'alleantore del Sassuolo ed ex viola, Alberto Aquilani, è intervenuto a Radio 24 per parlare della crescita di un calciatore che lui conosce molto bene, Costantino Favasuli, oggi al Napoli. Le sue parole:
Favasuli, Cisse e Liberali sono tre ragazzi giovani, ma molto bravi. Sono nel momento giusto per andare a dimostrare le loro qualità in Serie A. Con me hanno fatto un lavoro straordinario. Ognuno di loro ha una storia differente e molto bella. Favasuli lo conosco da quando è bambino, conosco tutta la sua storia. Sono tre storie molto belle e che possono essere spunto per me in futuro.
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