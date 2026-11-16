"Si è ribaltato tutto in poco tempo, non ho avuto la capacità probabilmente"
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Alberto Aquilani ha commentato il recente esonero dal Sassuolo ai microfoni di Sky Sport:
È ovvio che mi dispiace perché c'erano le premesse sicuramente per fare qualcosa di bello. Però purtroppo il calcio è così, a volte è imprevedibile, a volte può essere crudele. Si è ribaltato tutto in poco tempo, non ho avuto la capacità probabilmente, quindi devo migliorare nel metter mano appunto a un'emorragia che era era abbastanza evidente. Mi auguro che questo sia come un primo tempo. Io ho una grande passione, ho le idee molto chiare di quello che mi piace fare. È un lavoro complicato perché le dinamiche sono tantissime, ci sono tantissime sfaccettature, però la passione mi porterà a continuare a far sì che che andrà meglio.
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