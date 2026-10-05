Alberto Aquilani è stato uno dei tecnici che ha valorizzato maggiormente Michael Kayode. Le parole dell'allenatore del Sassuolo a Sky Sport:

"Quando vedo i ragazzi raggiungere certi livelli è felicità. A me non torna niente, se non l'orgoglio di aver aiutato. Anche con lui è stato un percorso lungo, veniva alla Fiorentina Primavera dai Dilettanti con umiltà di voler imparare e crescere. Mi auguro che sappia che qualcosina gli abbiamo dato. E ci sentiamo spesso, sono ragazzi che rimangono nel cuore. Sono contento, aveva già questa forza fisica da ragazzo, oltre a un'umiltà incredibile. Poi ha iniziato a capire il gioco e diventare più ordinato ma è anche merito suo".