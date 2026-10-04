Moise Kean è in forte dubbio per la sfida dell’Italia contro la Turchia. L’attaccante non ha preso parte alla rifinitura degli Azzurri e, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe alle prese con una forte contusione rimediata nella scorsa partita contro la Francia.

Un altro stop

Una nuova tegola per Kean, che torna a fare i conti con un problema fisico dopo un anno caratterizzato da diversi infortuni. Le difficoltà sotto questo punto di vista avevano accompagnato l’attaccante anche negli ultimi mesi della sua esperienza alla Fiorentina, quando a dargli problemi era stata soprattutto la tibia.

Adesso questo infortunio rischia di condizionare anche il suo impegno con la Nazionale e, successivamente, con il Como. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, anche in vista della sfida di campionato contro la Roma.