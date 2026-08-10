Brutta grana per la Juventus, ancor aalle prese con un mercato complicato sia sul fronte acquisti che su quello delle cessioni. A fare il punto questa mattina è La Gazzetta dello Sport, che spiega come ci sia un vero e proprio caso relativo all'ex viola Nico Gonzalez.

L'argentino sta per rientrare dopo il periodo delle vacanze ma, si legge, non ha alcuna intenzione di tornare a Torino, ancora ferito dai fischi ricevuti. La Juve vorrebbe incassare almeno 25 milioni di euro dalla sua cessione scongiurando anche il passaggio dalla Continassa, dato che il ragazzo non vorrebbe rientrare. In pole per lui c'è ancora l'Atletico madrid ma hanno fatto dei sondaggi anche Inter e Roma.