Dopo la fine del contratto con la Sampdoria, Lorenzo Venuti ha trovato una nuova squadra. L'ex terzino della Fiorentina, rimasto svincolato dopo l'esperienza in blucerchiato, ha firmato con l'Ascoli e ripartirà dunque dalla Serie B.

Venuti si era già aggregato alla squadra di Tomei per un periodo di prova, iniziando ad allenarsi con il gruppo in attesa di capire se ci fossero le condizioni per proseguire insieme. Un'opportunità arrivata dopo una stagione complicata, condizionata dalla rottura del legamento crociato.

Ora l'accordo è ufficiale e il terzino è pronto a rimettersi in gioco con la maglia dell'Ascoli, tornando a disposizione dopo il lungo percorso di recupero.

Lo stesso Venuti ha spiegato così la scelta di ripartire dal club marchigiano:

Dopo un infortunio come il mio avevo bisogno di ripartire da una società con ambizioni, con un progetto chiaro e che mi volesse per quello che esprimevo in campo. Tutto questo è l'Ascoli.