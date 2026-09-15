Lo svincolato Venuti è in prova con l'Ascoli
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Dopo la fine del contratto con la Sampdoria, l'ex viola Lorenzo Venuti, è ancora svincolato ma potrebbe trovare squadra. Il terzino, infatti, si sta allenando con l'Ascoli, nonostante ancora non abbia firmato nessun accordo.
Il giocatore è in prova nella squadra di Tomei, un'opportunità per ripartire dopo una stagione in cui ha rimediato la rottura del legamento crociato.
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