Dopo la fine del contratto con la Sampdoria, l'ex viola Lorenzo Venuti, è ancora svincolato ma potrebbe trovare squadra. Il terzino, infatti, si sta allenando con l'Ascoli, nonostante ancora non abbia firmato nessun accordo.

Il giocatore è in prova nella squadra di Tomei, un'opportunità per ripartire dopo una stagione in cui ha rimediato la rottura del legamento crociato.