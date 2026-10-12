Le rivelazioni descrivono un sistema basato su società registrate a Cipro e nelle Isole Vergini Britanniche

Redazione VN
Oulai Gnonto Brova dei fatti

Lotta e corsa, ingredienti sconosciuti… Così il calcio ti rifiuta, cara Fiorentina

Un’inchiesta condotta da BBC Panorama nell’ambito del progetto Cyprus Confidential ha rivelato presunte manovre finanziarie utilizzate per proteggere il patrimonio dell’oligarca russo Roman Abramovich. Secondo i documenti trapelati, la società Deloitte Cyprus e la società di servizi MeritServus avrebbero contribuito a nascondere beni e a eludere le imposte a Cipro attraverso la modifica di documenti contabili e il trasferimento fittizio di proprietà a società offshore. Le rivelazioni descrivono un sistema basato su società registrate a Cipro e nelle Isole Vergini Britanniche, attraverso il quale sarebbe stato ridotto artificialmente il patrimonio dichiarato, aggirando gli obblighi di trasparenza fiscale. Nei confronti di Abramovich, ex proprietario del Chelsea, c'è in corso un’indagine penale nell’isola di Jersey, dove sono stati congelati oltre 5,4 miliardi di sterline. I suoi legali respingono le accuse e sostengono che l’imprenditore non fosse coinvolto nella gestione quotidiana delle società, affidata a professionisti specializzati.
Chelsea v Leicester City - Premier League

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti