La Fiorentina aveva pensato anche a lui, per rinnovare la propria batteria di esterno offensivi, poi però, nell'ordine, sono arrivati Alieu Njie e Wilfried Gnonto. Così Justin Njinmah è rimasto al Werder Brema, club che lo ha lanciato in Bundesliga e che quest'anno lo ha inserito tra i propri giocatori più importanti. Peccato per un fastidiosissimo infortunio alla coscia che lo ha tenuto fermo ad inizio stagione, praticamente per due mesi, da inizio settembre a fine ottobre.

Adesso però il classe 2000 è rientrato e dopo un paio di match di rodaggio si è ripreso le luci della ribalta nella gara odierna contro l'Amburgo, siglando due reti, quelle del 2-0 e 3-0. In particolare il bis + stato di pregevole fattura, di prima intenzione da fuori area con un destro a giro. L'ex obiettivo Njinmah gioca sulla sinistra, in un tridente composto anche dall'ex Milan Fullkrug (in gol anche lui in questo turno di Bundesliga).