Il trequartista del Boca Juniors ha rimediato una frattura al perone

Redazione VN
Kean

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A inizio mercato la Fiorentina ha seguito con attenzione Tomas Aranda, trequartista argentino classe 2007. Il giocatore del Boca Juniors cresciuto nelle giovanili degli Xeneizes, però non è mai arrivato a Firenze.

Secondo quanto riporta l'emittente argentina Tyc Sports, Aranda non è riuscito a terminare l'allenamento. Sottopostosi ad alcuni esami medici, lo staff ha riscontrato una frattura del perone.

Boca Juniors v Barcelona SC - Copa CONMEBOL Libertadores

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