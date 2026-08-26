Il trequartista del Boca Juniors ha rimediato una frattura al perone
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A inizio mercato la Fiorentina ha seguito con attenzione Tomas Aranda, trequartista argentino classe 2007. Il giocatore del Boca Juniors cresciuto nelle giovanili degli Xeneizes, però non è mai arrivato a Firenze.
Secondo quanto riporta l'emittente argentina Tyc Sports, Aranda non è riuscito a terminare l'allenamento. Sottopostosi ad alcuni esami medici, lo staff ha riscontrato una frattura del perone.
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