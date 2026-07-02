CorSport: “Fiorentina, ecco Aranda. Il piano di Paratici per portarlo in Italia”

L’attenzione è concentrata soprattutto sulla trequarti, dove il nome più interessante è quello di Tomas Aranda, classe 2007 del Boca

Redazione VN 2 luglio - 05:51

Prosegue la campagna acquisti della Fiorentina che, dopo aver ufficializzato il difensore Viery, è alla ricerca di un nuovo rinforzo per il reparto offensivo. L’attenzione è concentrata soprattutto sulla trequarti, dove il nome più interessante è quello di Tomas Aranda, classe 2007 del Boca Juniors, cresciuto nel settore giovanile degli Xeneizes.

Aranda — Aranda, convocato dall’Argentina Under 20 a marzo 2026, ha debuttato il 27 dello stesso mese in amichevole contro gli Stati Uniti. Alto 1,70 metri, è un giocatore brevilineo, dotato di buona tecnica di base, abile nel dribbling e nell’uno contro uno. Destro naturale, sa usare anche il mancino e piace alla Fiorentina anche per la sua duttilità, visto che può agire anche da esterno.

Cifre e dettagli — Il contratto del talento argentino prevede una clausola rescissoria da 17 milioni di euro, ma la valutazione del Boca Juniors è più bassa: circa 10 milioni, forse qualcosa meno se il club argentino riuscisse a mantenere il 15-20% sulla futura rivendita. La Fiorentina monitora la situazione, anche perché il Boca, reduce dall’uscita dalla Coppa Libertadores e in cerca di liquidità, potrebbe cederlo davanti a un’offerta adeguata. Dall’Argentina sono convinti che in estate partirà almeno uno tra Aranda ed Exequiel Zeballos, per il quale però la Fiorentina ha smentito l’interesse. Le cifre rientrano nei parametri viola, che hanno ancora uno slot libero per un giocatore extracomunitario. Lo scrive il Corriere dello Sport.