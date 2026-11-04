Adriano Galliani si candida alla presidenza della FIGC. Dopo Malagò, si accende la corsa alla guida del calcio italiano: elezioni il 14 dicembre.
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La corsa alla presidenza della FIGC si arricchisce di un nuovo candidato. Adriano Galliani ha infatti formalizzato la propria candidatura alla guida della Federcalcio, depositando la documentazione attraverso un proprio delegato.
L'ex dirigente del Milan si inserisce così nella partita per la successione alla presidenza federale, nella quale è già sceso in campo anche Giovanni Malagò, attuale commissario della FIGC, che nei giorni scorsi aveva presentato a sua volta la documentazione per concorrere alla carica.
La sfida per la guida del calcio italiano entra dunque in una fase sempre più concreta. Il prossimo appuntamento è fissato per il 14 dicembre, data in cui si terrà l'assemblea elettiva chiamata a scegliere il nuovo presidente.
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