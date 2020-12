Ecco chi vincerà la Champions secondo i books

Sono stati da poco sorteggiati gli ottavi di Champions a Nyon, e con l’aiuto dei nostri colleghi di Mondositiscommesse.it abbiamo fatto una ricerca tra i principali bookmakers per capire quali sono le squadre favorite per la vittoria della Champions.

BAYERN FAVORITO-La squadra da battere, stando ai siti scommesse calcio e alle loro quote, sarà il Bayern Monaco, visto che è quotata 3.70 e anche secondo gli addetti ai lavori è la squadra più forte e più completa. I bavaresi hanno pescato la Lazio nel sorteggio degli ottavi, e per i biancocelesti sarà davvero dura, visto che hanno beccato il peggior avversario possibile. Il Bayern è in ottima forma e ha sempre fatto bene in Europa, vincendo tra l’altro l’ultima edizione della Champions.

CITY E LIVERPOOL SUL PODIO-In questa particolare classifica troviamo il Manchester City di Guardiola al secondo posto e il Liverpool di Klopp a completare il podio. Il City è quotato 5.10 mentre i Reds sono a 6.50.

Negli accoppiamenti degli ottavi, sorteggio fortunato per il City che ha trovato il Borussia Moenchengladbach, probabilmente l’avversario migliore. Gara più tosta invece per Salah e compagni che se la vedranno col Lipsia, squadra giovane ma di ottima qualità che nel suo girone ha fatto fuori il Manchester United.

JUVENTUS, PSG, REAL MADRID-La Juventus è la prima squadra italiana in questa speciale classifica con la squadra di Pirlo quotata 11 volte la posta vincente la Champions. Il sorteggio è andato bene con Ronaldo e compagni che affronteranno il Porto. Stessa quota per il Psg che avrà la possibilità di vendicarsi sul Barcellona, dopo la remuntada subita qualche anno fa.

Poco più staccato a quotato 13.00 dai principali siti scommesseecco il Real di Zidane che agli ottavi dovrà vedersela con l’Atalanta, per una sfida che si preannuncia davvero molto interessante, visto che sarà una sorta di Davide contro Golia, con l’Atalanta nei panni della vittima sacrificale ma che potrebbe riservarci alcune sorprese.

Troviamo poi il Chelsea di Frank Lampard, che oltre ad aver superato per prima e facilmente il proprio girone di Champions sta facendo anche un buon campionato di Premier League. A quota 18.00 ecco il Barcellona di Messi, che come detto affronterà il Psg. I blaugrana stanno vivendo un periodo molto complicato sia a livello di risultati sia in seno alla società, visto che a breve ci saranno le nuove elezioni. La squadra vista in questo inizio di stagione sembra il peggior Barcellona degli ultimi anni.

Poco distanti Atletico Madrid e Borussia Dortmund quotate rispettivamente 20.00 e 21.00. l’Atletico affronterà agli ottavi il Chelsea, mentre al Dortmund è andato meglio il sorteggio visto che affronterà il Siviglia, avversario sicuramente tosto ma sulla carta meno forte dei Blues.

A quota 41.00 troviamo proprio il Siviglia, stessa quota per il Lipsia. Difficilissimo il compito per l’Atalanta che è quotata 61.00 vincente Champions, addirittura proibitivo per la Lazio che è a 201.00. Chiudono il Borussia Moenchengladbach e il Porto, quotati esattamente come i biancocelesti.

Ora la parola al campo, con le gare di andata degli ottavi che si disputeranno dal 16 Febbraio. Puoi vedere tutti gli accoppiamenti sul sito della Uefa cliccando qui.