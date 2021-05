Sentite Diks: “A Firenze ho visto la bella vita, ma non ero pronto”

Nuove dichiarazioni del terzino olandese, in prestito dalla Fiorentina all'Aarhus in Danimarca

La Fiorentina rimane un tema delicato per Kevin Diks . Che, tecnicamente, è ancora di proprietà del club in prestito all'Aarhus nel campionato danese (dove è reduce da una doppietta) . Il terzino olandese classe '96 si è raccontato a Voetbal Zone raccontando così il suo passaggio alla Fiorentina nel 2016: "Onestamente dico che quel passo era troppo grande per essere fatto tutto in una volta. In termini di cambiamento culturale, in termini di stile di gioco e in termini di competizione.

A Firenze ho visto principalmente la 'bella vita' (scritto in italiano, ndr), ma avevo concorrenti come Bernardeschi e Gilberto. Sapevo che non avrei giocato immediatamente, ma pensavo che avrei avuto le mie occasioni. Invece mi sono ritrovato a giocare con le giovanili e a fare trasferte di 5-6 ore in pullman. Mi sono detto che non ero venuto per quello alla Fiorentina e andai a parlare con la società. Volevano tenermi vicino e mandarmi a giocare in Serie B, a volte penso che sarebbe stato meglio per me, ma d'altra parte non avrei vinto la Coppa con il Vitesse" ha detto Diks.