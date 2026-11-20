Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Sassuolo di domenica, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha speso parole di grande stima per Morten Frendrup, centrocampista danese già accostato in passato alla Fiorentina tra il mercato invernale della stagione 2024/2025 e la sessione estiva successiva. L'allenatore rossoblù ha voluto rimarcare il peso specifico del giocatore all'interno del sistema di gioco, pur notando come certe sue doti risultino spesso meno appariscenti agli occhi di chi cerca la giocata di pura estetica.

Meno riflettori, tanta sostanza: la battuta sul mercato

De Rossi ha fotografato con chiarezza l'identikit tecnico e tattico del centrocampista: "È un giocatore tanto importante e purtroppo a volte non ruba l'occhio perché non è uno che ha la sventagliata di cinquanta metri e non ha il passaggio filtrante alla Modric, ma è un giocatore tanto utile e tanto importante". Un'utilità che il tecnico del Genoa vorrebbe continuare a sfruttare al riparo dalle sirene delle rivali, come emerge dal suo commento successivo: "Per fortuna nessuno se ne accorge e ce lo porta via".