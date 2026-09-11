Colpo a sorpresa del Pontedera in Serie D: tesserato l'attaccante colombiano Victor Ibarbo, ex Cagliari e Roma
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Proprio nel giorno in cui sfuma definitivamente il sogno James Rodriguez per l'Avellino, vista l'ufficialità del suo trasferimento all'Atletico Nacional, dal mercato toscano arriva un'operazione decisamente insolita e sorprendente per la Serie D. Il Pontedera ha infatti annunciato l'ingaggio a titolo definitivo dell'attaccante colombiano Victor Ibarbo, vecchia conoscenza del grande calcio italiano con un passato tra le file di Cagliari e Roma.
Il comunicato e il curriculum del colombiano
A dare l'annuncio ufficiale è stata la stessa società granata attraverso i propri canali: "L'US Città di Pontedera comunica di aver perfezionato l'ingaggio del calciatore Victor Ibarbo. L'attaccante classe 1990 porta in granata un curriculum notevole: oltre 100 presenze in Serie A vestendo le maglie di Cagliari e Roma, 15 presenze con la nazionale colombiana prendendo parte ai Mondiali 2014 e alla Coppa America 2015. Benvenuto a Pontedera, Victor!".
Per il classe '1990 si tratta di un ritorno a sorpresa nel calcio italiano dopo le ultime esperienze internazionali. Un rinforzo d'esperienza ed estro per la formazione toscana, pronta a godersi le giocate del colombiano dopo i palcoscenici della Serie A e della Nazionale.
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