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Non si fa attendere la risposta dell’Atalanta dopo il duro comunicato della Roma sul caso che ha coinvolto Luca Percassi e Tony D’Amico. Il club bergamasco ha preso posizione con una nota ufficiale, respingendo le valutazioni espresse dalla società giallorossa nei confronti del proprio amministratore delegato.

Nel comunicato si legge: “Atalanta BC respinge con fermezza le valutazioni espresse da AS Roma nei confronti del proprio Amministratore Delegato Luca Percassi”. La società nerazzurra ha poi aggiunto di non voler alimentare ulteriormente la vicenda attraverso dichiarazioni pubbliche, dichiarandosi però “assolutamente disponibile fin da subito a sottoporsi a ogni necessario confronto con gli organi della giustizia sportiva”, con l’obiettivo di chiarire quanto accaduto.