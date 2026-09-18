HIGHLIGHTS - Italiano travolge il Marsiglia: vittoria per 4-1 e gol di Poku

Il giornalista Massimo D'Alessandro ha preso la parola al Pentasport di Radio Bruno, dove ha presentato la partita tra Fiorentina e Napoli:

Il commento

Il Napoli ha vissuto un'estate anomala. Favasuli è partito bene, è una delle sorprese di questa squadra. Con Allegri c'è una situazione diversa, De Laurentiis ha ripreso il suo spazio. Io ritengo giusta la scelta Allegri, che è stata presa con un po' di freddezza dopo una botta di juventinità con Conte e Allegri, la piazza ha scalpitato dopo le prime sconfitte.