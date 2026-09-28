La Fiorentina torna sulla strada del Genoa di Daniele De Rossi. Come ricorda Repubblica Genova, la sfida con i viola al Ferraris della scorsa stagione segnò il debutto del tecnico alla guida dei rossoblù. De Rossi, però, seguì dalla tribuna il 2-2 a causa di una squalifica rimediata quando allenava la Roma, proprio in una partita contro il Genoa a Marassi.

Allora entrambe le squadre cercavano di risalire la classifica. Il Genoa aveva appena esonerato Patrick Vieira e, nella giornata precedente, i traghettatori Murgita e Criscito avevano ottenuto contro il Sassuolo la prima vittoria in campionato. Il pareggio con la Fiorentina, arrivato all’undicesima giornata, rappresentò un punto di partenza per il percorso di De Rossi.

Dopo la sosta, il tecnico ritroverà i viola di Paolo Vanoli in un altro momento difficile: il Genoa ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque partite e la sconfitta a Parma ha acceso la contestazione dei tifosi, che hanno chiesto ai giocatori di «tirare fuori gli attributi» in campo. De Rossi proverà a sfruttare la pausa per riordinare le idee in vista della sfida di sabato 10 ottobre alle 15.