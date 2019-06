Ct Belgio U21 incensa Chiesa: “E’ il giocatore che più mi ha impressionato”

Johan Walem, ct del Belgio, ha le idee chiare su che partita fare domani a Reggio Emilia contro gli azzurrini. E durante la conferenza stampa di oggi ha parlato anche del n°25 viola: “Negli ultimi anni l’Italia ha fatto grandi passi avanti, sia la Nazionale A che l’Under 21. Ci sono tecnica, grinta, qualità individuale, movimenti. Chiesa è il giocatore che più mi ha impressionato. Ha quella marcia in più. Ma è difficile sceglierne solo uno. Ci sono almeno 5-6 giocatori che secondo me hanno qualcosa in più”. IL PUNTO SUGLI EUROPEI UNDER 21