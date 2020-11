Nella notte (italiana) la federcalcio argentina, attraverso i propri canali social, ha reso noti i convocati del c.t. Scaloni per gli impegni dell’Albiceleste validi per le eliminatorie mondiali contro Paraguay e Perù. Nella lista c’è il nome di Martinez Quarta ma non quello del capitano viola German Pezzella (il punto sulle sue condizioni fisiche: LEGGI), fuori per la seconda volta di fila dal gruppo della Seleccion.