Pomeriggio da incubo per il Genoa di Daniele De Rossi, travolto con un pesantissimo 10-1 dal Bournemouth.

Nel maxi test a porte chiuse da 120 minuti complessivi — suddiviso eccezionalmente in quattro tempi da mezz'ora ciascuno per ruotare interamente le rose —, i rossoblù sono crollati alla distanza. Dopo l'1-0 iniziale firmato da Scott al 13' e il momentaneo pareggio di Mikael Ellertsson in avvio di secondo quarto al 52', la squadra si è letteralmente dissolta incassando una valanga di reti.

Tra doppietta su rigore di Justin Kluivert, acuti di Truffert, Brooks, Jebbison e la doppietta di Unal nei quarti finali, l'amichevole si è trasformata in un vero e proprio tiro al bersaglio per le Cherries.

Alla luce del database di Pianetagenoa1893.net, la sconfitta più pesante rimediata in amichevole disputata nel secondo dopoguerra risultava essere, prima di oggi, un 6-0 del 23 luglio 1950, in Costa Rica: ad Alajuela, Alajuelense-Genoa. Andando più indietro nel tempo, risalendo al giorno di Natale del 1920, il Grifone perse addirittura 8-0 in casa (campo di Via del Piano) contro lo Sparta Praga. Centosei anni dopo il Genoa riscrive un record negativo.

Il tabellino

BOURNEMOUTH-GENOA 10-1

RETI: al 13′ pt Scott, al 7′ st Ellertsson (G), al 9′ st Kluivert, all’ 11′ st Truffert, al 14′ st Kluivert, al 4′ tt Scott, al 9′ tt Brooks, al 12′ tt Jebbison, al 3′ qt Dacosta Gonzales, all’11 qt Unal, al 20′ qt Unal

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Dennis; Aarons, Diakité, A. Silva, Truffert; Scott, Toth; Rayan, Kluivert, Gannon- Doak; Evanilson. A disposizione: Forster, Cook, Brooks, Smith, Tavernier, Adlli, Unal, Jebbison, Rees‑Dottin, Dacosta Gonzales, Stevens, William, Christie. Allenatore: Rose

GENOA (3-5-1-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Amorim, Frendrup, Ellertsson, Mitaj; Baldanzi; Colombo. A disposizione: Sommariva, Mihelsons, Stolz, Wiafe, Zulevic, Barbini, Doucourè, Doumbia, Havel, Vitinha, Klisys, Martin, Masini, Puczka, Sabelli, Vogliacco. Allenatore: De Rossi