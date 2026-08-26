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La festa dei 100 anni della Fiorentina si è aperta nei migliori dei modi, con migliaia di tifosi scesi per le strade di Firenze a cantare cori. Il tutto è terminato con una splendida fiaccolata e fuochi d'artificio ad illuminare la città.

La Curva Fiesole, attraverso il proprio canale Instagram, ha fatto un resoconto della serata:

È difficile raccontare con delle foto quella che è stata la serata di ieri. Firenze, la Fiorentina e il suo popolo sono diventati una cosa sola. Uno spirito di appartenenza che non si può spiegare fino in fondo. Un sentimento capace di riempirti il petto d’orgoglio e ricordarti cosa significa la far parte del Popolo Fiorentino. 100 anni di vanto e gloria. Tanti auguri ACF. Tanti auguri amore nostro.

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