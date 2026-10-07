All'indomani del comunicato in cui Cristiano Ronaldo riconosce l'errore per aver lasciato il ritiro e in cui apre al ritorno in Nazionale, arriva la risposta gelida del commissario tecnico Jorge Jesus. Intercettato a tarda sera davanti a casa sua, il ct liquida la vicenda con un laconico "Non l'ho ancora letto". Una frase gelida che certifica una volta in più i rapporti tesi dell'asso portoghese con la sua nazionale.

Dietro quella apparente freddezza, tuttavia, si legge su gazzetta.it, sicela una mossa diplomatica ben precisa. Secondo i retroscena della stampa portoghese, quel testo non è arrivato affatto a sorpresa: la lettera era infatti il frutto di un percorso di riavvicinamento concordato e preventivamente autorizzato dall'entourage dello stesso Jesus.