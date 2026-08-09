Come riporta l'Ansa, la Fifa condanna "uno sforzo concertato e continuo da parte di alcuni per indebolire" l'organo di governo del calcio mondiale e il suo presidente Gianni Infantino. Lo afferma la stessa Federcalcio mondiale in un comunicato che interviene, a gamba tesa, nelle polemiche che stanno travolgendo il suo massimo dirigente. Sullo sfondo la controversia sull'apertura, ora saltata, agli investimenti privati e le prossime elezioni dei vertici della stessa Fifa.

Nelle ultime settimane, Infantino ha dovuto affrontare richieste di dimissioni per il piano di apertura agli investimenti privati ed è stato anche oggetto di accuse da parte del tabloid inglese Telegraph di aver pagato una presunta amante quando era alla Uefa. La Fifa "non sosterrà, faciliterà o tollererà alcun processo riguardante l'elezione del presidente della Fifa che sia incompatibile con lo Statuto della Fifa stessa, le procedure democratiche e il quadro di governance stabilito", si legge ancora nella nota.