Il calcio italiano si ferma per un minuto in ricordo di Jesús de Miguel

Redazione VN
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Il calcio italiano si stringe nel ricordo di Jesús de Miguel Alameda, calciatore spagnolo scomparso tragicamente. Per rendergli omaggio, il commissario straordinario della FIGC, Giovanni Malagò, ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell’inizio di tutte le partite in programma nel prossimo fine settimana. L’iniziativa riguarderà anche gli anticipi e i posticipi del turno, coinvolgendo così tutti i campi italiani. Un gesto simbolico per ricordare il giocatore e manifestare la vicinanza del mondo del calcio alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutte le persone che gli erano vicine.
lutto

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