VIDEO VN - Il primo giorno di ritiro e le condizioni di Viery

Lutto nel mondo del calcio. L'ex attaccante brasiliano Juary è morto in Brasile all'età di 67 anni a causa di una malattia. Arrivato in Italia nel 1980 dal Messico all'Avellino dopo l'apertura delle frontiere agli stranieri, si mise in luce con dribbling rapidi e l'esultanza attorno alla bandierina, contribuendo alla salvezza del club irpino nella stagione segnata dal terremoto del novembre 1980 e dalla penalizzazione.

Nel prosieguo della carriera ha vestito le maglie di Inter, Ascoli e Cremonese, prima di trasferirsi al Porto con cui ha vinto la Coppa dei Campioni nel 1987, dopo gli esordi negli anni Settanta con il Santos. Negli ultimi anni viveva a Curitiba dove si dedicava all'allenamento delle giovanili.

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