La nomina di Roberto Mancini e le prime mosse di Giovanni Malagò da presidente Figc continuano a far discutere. A tornare sul tema oggi è il presidente del Torino Urbano Cairo che conferma qualche dissidio avvenuto con i club della Serie A, che sono stati poi quelli che hanno caldeggiato la candidatura dello stesso Malagò: "In Lega c’era una propensione per Conte ct, Malagò ha scelto diversamente" dice Cairo alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Cairo

Su Conte ct: "Lo avrei scelto perché è necessario dare un impulso forte all’attività, in modo da partire subito bene. Conte lo stimo, aveva già fatto bene in Nazionale, una Nazionale che non era chissà cosa, specie in attacco. Era motivato, poteva essere l’uomo giusto".

Poi ha aggiunto: "Sappiamo come sono andate le cose. Malagò ha voluto indicare prima il direttore tecnico, impegnandosi a convincere Maldini, e poi sulla scelta di Pirlo e il problema dello sponsor russo legato alle scommesse è caduto tutto. Malagò era il candidato a presidente federale della Lega di A, a cui poi si sono aggiunte altre componenti. Oggi è lui il responsabile delle scelte, da parte mia riceve un grande in bocca al lupo, è nell’interesse di tutti che le cose vadano bene".