Caceres, brutta sconfitta con l’Uruguay: la difesa di Tabarez fa acqua da tutte le parti

Brutta sconfitta per l’Uruguay in Ecuador. E non possono bastare le recriminazioni per i due gol annullati alla nazionale di Tabarez. Mena Delgado sblocca al 14′ con una conclusione di sinistro che sorprende Campana. Il pari di Suarez è annullato per fuorigioco, poi sul finire di primo tempo raddoppia Estrada Martinez, favorito da un intervento imperfetto di Godin. A inizio ripresa la Var toglie giustamente un altro gol all’Uruguay, prima del tris ancora di Estrada Martinez, bravo a finalizzare una giocata di Valencia. L’Ecuador dilaga con Plata e i due rigori di Suarez (82′ e 95′) servono solo per le statistiche. Novanta minuti in campo per il viola Martin Caceres.