Martinez Quarta, il difensore della Fiorentina ancora convincente nella vittoria dell’Argentina

L’Argentina batte 2-1 la Bolivia con le reti degli “italiani Martinez e Correa”, mentre Martinez Quarta si ritaglia un altro spazio importante nella retroguardia della Celeste. Prestazione complessivamente sufficiente per il nuovo giocatore gigliato che parte subito forte. Si abbassa e costruisce quando c’è da impostare, intercetta un gran pallone intorno al dodicesimo minuto, che poteva significare guai per la squadra di Scaloni. Discorso più complesso sulla rete subita dall’Argentina, l’attaccante boliviano Moreno salta proprio tra Martinez Quarta e Otamendi, complici di una marcatura tra il molle e l’inesistente, anche se le responsabilità sono chiaramente da dividere tra i due centrali difensivi. Unica ma importante sbavatura per Quarta che penalizza un po’ il voto in pagella, addolcito però dalla rimonta argentina. Ripresa con le squadre che si allungano come prevedibile, non è un problema per Quarta che non soffre in maniera particolare ma si dimostra sempre attento nei 98 minuti totali di gioco.