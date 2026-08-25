Il Besiktas è molto attivo sul mercato per accontentare mister Vincenzo Italiano. Dopo il colpo Vlahovic di qualche giorno fa, la notizia di oggi è il blitz per Poku che è andato a complicare (forse) i piani di mercato della Fiorentina. Anche se Paratici era già attivo su altre piste.

Il club turco adesso potrebbe pescare direttamente in Serie A: come riporta gazzetta.it, è infatti in dirittura d'arrivo l'ingaggio di Fabio Miretti dalla Juventus. Il centrocampista si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto. Un'operazione che permetterà alla Juventus di liberare uno "slot" a centrocampo e di provare a chiudere per Frank Kessie, il centrocampista ex Milan che è attualmente svincolato e che Spalletti vuole per dare spessore ed esperienza alla sua squadra.