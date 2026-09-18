Il procedimento penale sulle presunte “bussate” nella sala VAR da parte dell’ex designatore Gianluca Rocchi è stato archiviato. Coinvolti nell’inchiesta anche il suo ex vice Andrea Gervasoni e gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo.

La cosiddetta “Arbitropoli” si chiude dunque sul piano penale, mentre resta aperto il fascicolo della Procura Federale, che ha chiesto una proroga delle indagini fino ai primi giorni di ottobre.