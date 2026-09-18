La cosiddetta “Arbitropoli” si chiude dunque sul piano penale

Redazione VN
Besiktas JK v Midtjylland - UEFA Europa League 2026/27 Second Qualifying Round First Leg

HIGHLIGHTS - Italiano travolge il Marsiglia: vittoria per 4-1 e gol di Poku

Il procedimento penale sulle presunte “bussate” nella sala VAR da parte dell’ex designatore Gianluca Rocchi è stato archiviato. Coinvolti nell’inchiesta anche il suo ex vice Andrea Gervasoni e gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo.

La cosiddetta “Arbitropoli” si chiude dunque sul piano penale, mentre resta aperto il fascicolo della Procura Federale, che ha chiesto una proroga delle indagini fino ai primi giorni di ottobre.

AIC Oscar del Calcio Awards

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti