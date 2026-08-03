Angelino lascia la Roma dopo due stagioni e mezzo per trasferirsi al Deportivo
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Finisce dopo due stagioni e mezzo l'esperienza di Angelino con la Roma. Il terzino sinistro spagnolo, reduce da una stagione molto travagliata per via di vari problemi fisici, è pronto a tornare in Liga per vestire la maglia del Deportivo A Coruna. Operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro.
Il giocatore in serata raggiungerà Firenze, dove si trova la squadra spagnola per l'amichevole contro la Fiorentina di giovedì, e svolgerà le visite mediche nella nostra città nella giornata di domani. Chissà che non possa già essere arruolabile per la sfida del Viola Park.
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