Anche in Spagna si analizza il flop Paquetà: “Svanito fino a esaurirsi”

Anche AS, uno dei quotidiani più famosi in Spagna, si chiede cosa sia successo a Lucas Paquetà. Uno che fino a qualche anno fa era dipinto come un predestinato. Il brasiliano del Milan, di recente accostato alla Fiorentina, è stato pagato 38 milioni senza tuttavia ripagare le aspettative. Un flop tecnico ed economico che ha fatto scalpore in tutto il mondo. Emblematica la frase del quotidiano iberico in cui il centrocampista viene paragonato ad una vecchia bottiglia di prosecco, tutta l’effervescenza iniziale è svanita fino a esaurirsi.

