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Zoff sicuro su Berardi: “Alla Juventus può dire ancora la sua”

Berardi
Le parole dell'ex portiere, Dino Zoff, sul mercato della Juventus e l'interesse per l'esterno del Sassuolo, Domenico Berardi
Redazione VN

L'ex portiere Dino Zoff, ai microfoni di Tuttosport, ha parlato dell'interesse della Juventus per l'ex obiettivo viola, Domenico Berardi, e del futuro di Dusan Vlahovic. Queste le sue parole:

Nel contesto di una Juventus ambiziosa può dire ancora la sua. È un ottimo giocatore e dubito che possa avere problemi a calarsi nella parte.

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Poi su Vlahovic

—  

Se guardiamo all'ultimo periodo è difficile tracciare un bilancio esaustivo, perché ha giocato troppo poco. A me piace, è un buon centravanti. Starà alla Juve valutare a seconda delle disponibilità se fare o meno uno sforzo per trattenerlo.

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