Dopo aver detto di non in estate alla Fiorentina, durante il mercato di gennaio Joshua Zirkzee potrebbe veramente fare ritorno in Serie A. Oltre ai viola, in passato anche Roma e Milan si erano interessate all'ex Bologna, senza però poi arrivare ad un'accelerata definitiva. Infatti, come riportato da Fabrizio Romano, sono due i club italiani interessati all'attaccante olandese: Juventus e Napoli.

La situazione

Gli azzurri possono contare sugli, mentre i bianconeri seguono la situazione ormai da tempo e potrebbero tornare alla carica qualora si presentassero delle condizioni economiche favorevoli.

Un nome che in Italia torna ormai con continuità in tutte le sessioni di mercato, anche se al momento non ci sono trattative definitive. Molto, come già in estate, dipenderà dalla formula dell'eventuale operazione e dalla volontà del Manchester United.