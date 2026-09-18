Dopo la sfida con la Fiorentina Giovanni Stroppa è tornato a parlare del terzo gol subito

Redazione VN
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Giovanni Stroppa, alla vigilia di Lazio-Venezia, ha parlato in conferenza stampa tornando anche sulla sfida contro la Fiorentina al Penzo:

Juan Jesus ha fatto bene contro la Fiorentina, ma purtroppo i difensori arrivati sono fuori condizioni quindi li vedo far giocare a rischio di esporli ad infortuni. Questo valeva per Moreno e abbiamo visto, sull'episodio del terzo gol subito, che aveva i crampi. Casualmente la palla arriva lì e, a campo aperto, ha difficoltà. Però, oggettivamente lo stavamo cambiando.
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