Le parole di Varela, attaccante del Monza, in vista della Fiorentina
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L'attaccante del Monza, Gustavo Varela, ha parlato a Dazn in vista della gara contro la Fiorentina di questa sera:
E' molto meglio avere la pressione di accontentare e fare bene per i tifosi che quella di doversi ancora sbloccare. Io grato al Monza? Sono molto contento che abbiano creduto in me, questa è una grande opportunità. Sento fiducia e voglio continuare così.
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