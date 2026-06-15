Altra panchina sistemata in Serie A in vista della stagione 26/27. Si tratta di quella dell'Atalanta che ha ufficializzato pochi minuti fa l'accordo siglato con Maurizio Sarri. Questo il comunicato dei nerazzurri:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Un’altra panchina trova padrone. Ufficiale Sarri all’Atalanta
altre news
Un’altra panchina trova padrone. Ufficiale Sarri all’Atalanta
Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta per la prossima stagione. Lo ha annunciato il club nerazzurro
La nota—
Atalanta BC è lieta di comunicare che la guida tecnica della Prima Squadra è affidata a Maurizio Sarri, la cui luminosa carriera annovera oltre 800 panchine tra i professionisti con un palmarès nobilitato dalla vittoria di una Europa League e di uno Scudetto. Nella scorsa stagione ha portato la Lazio a giocarsi una finale di Coppa Italia, dopo averla condotta negli anni precedenti anche a un secondo posto in campionato (stagione 2022/23) e agli ottavi di finale di Champions League (stagione 2023/24), secondo miglior risultato di sempre nella storia del Club capitolino nella massima competizione europea. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a mister Maurizio Sarri nella famiglia nerazzurra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA