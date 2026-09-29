Ufficializzato il futuro di Alberto Gilardino: l'ex tecnico del Pisa allenerà il Parma, che in settimana ha esonerato Cuesta
Azzurri pizzicati nell’orgoglio, reazione da italiani. Vanoli, adesso pizzica i nostri viola
Nuova avventura in panchina per Alberto Gilardino. L'ex attaccante e tecnico della Fiorentina riparte ufficialmente dal Parma, che lo ha scelto come nuovo responsabile tecnico della prima squadra maschile.
Gilardino ha sottoscritto un contratto che lo lega al club emiliano fino al termine della stagione sportiva 2026/2027, con un'opzione in favore della società per prolungare l'accordo per altre due annate. L'ex tecnico viola raccoglie così una nuova sfida in Serie A, subentrando dopo il recente avvicendamento tecnico che ha segnato l'avvio di stagione dei ducali.
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