Delusione cocente per Alberto Aquilani. Il tecnico era stato chiamato al Sassuolo dopo l'ottima annata in B con il Catanzaro, ma le attese non sono state rispettate. Già dopo la sconfitta con la Fiorentina la sua posizione era in dubito, ma il ko contro la Roma lo ha condannato. Il comunicato del Sassuolo:

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi.

La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro."