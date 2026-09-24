Ufficiale: l'Udinese ha preso un ex difensore di Real Madrid e Bayern Monaco. Il comunicato del club e le parole del calciatore
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L'Udinese ha ufficializzato un nuovo acquisto, che arriva dalla lista degli svincolati. Si tratta dell'ex difensore di Bayern Monaco e Real Madrid, David Alaba. Il comunicato del club:
Udinese Calcio è orgogliosa di annunciare l’ingaggio di David Alaba, uno dei calciatori più vincenti e prestigiosi del panorama internazionale. Il difensore austriaco ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2027. Giocatore di straordinaria qualità tecnica, leadership e versatilità tattica, Alaba arriva a Udine dopo una carriera vissuta ai massimi livelli del calcio mondiale. L’arrivo di un campione di questo calibro rappresenta una chiara testimonianza delle ambizioni dell’Udinese Calcio. La società ha voluto compiere un investimento di grande prestigio per rafforzare il progetto sportivo e offrire ai propri tifosi un giocatore capace di fare la differenza dentro e fuori dal campo. Tutta la famiglia bianconera dà il più caloroso benvenuto a David Alaba e gli augura le migliori soddisfazioni con la maglia dell’Udinese. Benvenuto a Udine, David!
Le parole di Alaba
Ho vissuto tante esperienze e ho vinto tanto nel corso della mia carriera, ma una cosa non è cambiata: voglio vincere ancora. Voglio competere ancora. E voglio ottenere ancora qualcosa di speciale. Questa è la mentalità che porto all'Udinese. L'allenatore ha reso molto chiaro che ruolo ha in mente per me e cosa vuole che raggiungiamo insieme. Ovviamente voglio portare la mia esperienza nello spogliatoio, assumermi responsabilità e aiutare ogni qual volta sia possibile, soprattutto i giocatori più giovani. Non arrivo solo per essere quello esperto della squadra, e decisamente non vengo qui per chiudere la mia carriera. Sono ancora troppo ambizioso per questo e credo ancora fortemente in quello che posso fare sul campo. Voglio spingere ancora, performare ai più alti livelli in Serie A settimana dopo settimana e ottenere qualcosa. Sono molto emozionato per questa sfida e ho ancora tanto da dimostrare a me stesso.
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