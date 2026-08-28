Njie nel mirino della Fiorentina. Queste le parole dell'allenatore del Torino, Ingazio Abate, sulla sua possibile partenza

Redazione VN
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L'allenatore del Torino, Ignazio Abate, ha parlato in conferenza stampa dei problemi che genera il mercato ancora aperto con l'inizio del campionato e il futuro di Njie, nel mirino della Fiorentina. Le sue parole:

Che settimana è stata? Particolare, come in tutte le squadre. Siamo agli sgoccioli del mercato, non dico nulla di nuovo se dico che è una follia avere il mercato aperto alla seconda giornata. I ragazzi hanno dato il massimo, non è tutto controllabile nell'inconscio.

Su Njie

Ha grande talento, è cresciuto qui e sono molto legato a lui: abbiamo un rapporto schietto, è un ragazzo sensibile. È a disposizione e ha la testa sul Toro. Ha fatto una bella settimana. La scorsa si era allenato in modo altalenante per un affaticamento, domani vedremo se inizia o se subentra. Mercato? Non sono cose che posso controllare, non perdo energie. Mi auguro che faccia parte del gruppo.
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