Terremoto Inter, Bastoni indagato per prostituzione minorile

Terribili accuse per Alessandro Bastoni, che è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano nell’ambito di un’inchiesta su un presunto giro di prostituzione minorile legato a una rete di escort che operava a Cinisello Balsamo. Al giocatore, 27 anni, è stato notificato un avviso di garanzia e sarà ascoltato nei prossimi giorni dagli inquirenti. Secondo l’ipotesi accusatoria, il calciatore avrebbe avuto un rapporto con una ragazza all’epoca dei fatti minorenne, circostanza che resta tuttavia oggetto di accertamento.