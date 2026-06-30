Terribili accuse per Alessandro Bastoni, che è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano nell’ambito di un’inchiesta su un presunto giro di prostituzione minorile legato a una rete di escort che operava a Cinisello Balsamo. Al giocatore, 27 anni, è stato notificato un avviso di garanzia e sarà ascoltato nei prossimi giorni dagli inquirenti. Secondo l’ipotesi accusatoria, il calciatore avrebbe avuto un rapporto con una ragazza all’epoca dei fatti minorenne, circostanza che resta tuttavia oggetto di accertamento.
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Terremoto Inter, Bastoni indagato per prostituzione minorile
Bastoni indagato per prostituzione minorile a Milano: avviso di garanzia nell’inchiesta su un giro di escort e serate per vip.
La vicenda rientra in un’indagine più ampia su un’agenzia che, secondo l’accusa, organizzava incontri e serate per clienti vip, in particolare calciatori. Dalle carte emergerebbero chat e contatti riconducibili all’incontro contestato, mentre la presunta vittima, sentita come testimone, avrebbe negato l’avvenuto rapporto. Nell’ambito della stessa inchiesta, la Guardia di Finanza ha inoltre sentito come persone informate sui fatti altri calciatori, tra cui Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi, che non risultano indagati ma coinvolti esclusivamente come testimoni.
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